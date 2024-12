Bresciatoday.it - È morto Franco Strobel, il parrucchiere gardesano che pettinò Maria Callas

Leggi su Bresciatoday.it

Non ce l’ha fatta, l’80enne che lo scorso 3 dicembre è rimasto coinvolto in un incidente mentre stava viaggiando sul suo monopattino. Stava scendendo sulla Provinciale 37 in quel di Riva, quando all’altezza del bivio per San Giacomo l’uomo ha perso il controllo del monopattino ed è.