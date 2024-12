Dopo la paura Fedez tranquillizza i fan | Sto bene sto festeggiando il mio quinto mese senza emorragie

Leggi su Open.online

«Sto, la mia vita è fatta un po’ di alti e bassi, ma sto. Stoil mioemorragia». Con una diretta su Instagram il rapper Federico Leonardo Lucia, in arte, ha aggiornato i suoi fan sul suo stato di salute,le voci che erano circolate in seguito alla sua apparizione al programma Sarà Sanremo. In molti l’avevano visto stanco e confuso temendo il peggio. Ma il cantante ha smentito ogni ricostruzione: «Ero tranquillo e rilassato, non è successo niente. Non so perché tutti hanno interpretato la cosa come se fossi triste. Avevo avuto cose mie relazionali al di fuori della musica, ero un po’ giù. Ma ero tranquillo. Non so perché ero strano. La mia vita è fatta di alti e bassi ultimamente, ma ce ne sbattiamo. Bisogna andare avanti. Mi sono rivisto, non mi sembravo triste.