Palermotoday.it - Donazioni della Cisl al reparto pediatrico dell'ospedale Cervello

Leggi su Palermotoday.it

Un gesto di solidarietà e vicinanza nei confronti dei bambini e dei genitori che trascorreranno le Feste in, per regalare loro anche un momento di gioco e allegria in giornate difficili. LaPalermo Trapani e laMedici Palermo Trapani distribuiranno giocattoli con il loro Babbo.