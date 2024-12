Quotidiano.net - Discriminazione di genere: il 66% delle persone trans e non binarie discriminato a scuola e lavoro

Il 66,1%e nonla cui identità diè visibile o riconoscibile si è sentita discriminata ao all'università; oltre 8su 10 parlano di una forma di micro aggressione avvenuta in ambito lavorativo legata all'identità di; 1 persona su 2 dice di aver vissuto almeno un evento dinella ricerca diper motivi legati all'identità di; il 46,4% non ha partecipato a un colloquio perché la propria identità (o non binaria) ne avrebbe condizionato negativamente l'esito e il 40,6% con undipendente, dice di aver subito discriminazioni. Così Istat-Unar.