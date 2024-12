Ilgiorno.it - Dieci chilometri di pedalata: "Feste green"

in bici tra Parabiago e Nerviano con BICIcliAMO Natale. Domenica, le due città si uniscono per celebrare lecon unaall’insegna della sostenibilità e della comunità. L’evento è organizzato dai circoli Legambiente e si propone di sensibilizzare sull’importanza della mobilità sostenibile e alternativa. Lanatalizia prevede un percorso di circa 10, adatto a grandi e piccini, con partenza alle 10 da piazza Maggiolini a Parabiago. L’itinerario si snoderà tra i comuni di Nerviano, Canegrate e Busto Garolfo, per promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile e mettere in risalto il valore delle connessioni tra comunità locali. Non un’iniziativa sportiva, quindi, ma di sensibilizzazione alla mobilitàe un’occasione per stare insieme in questo periodo natalizio.