Ddl sicurezza, Consiglio d'Europa a senatori: "Fermatelo". La Russa: "Inaccettabile interferenza"

Il commissario Michael O'Flaherty contesta il disegno di legge: "Non rispetta i diritti umani". "Lettera irrituale, ma il merito dei rilievi è serio e lo condividiamo" sostiene il presidente deidel Pd Francesco Boccia Il commissario per i diritti umani deld'Europa Michael O'Flaherty chiede in una lettera ai"astenersi" dall'adottare il .