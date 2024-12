Ilrestodelcarlino.it - ’Dasfem al maial’ e saggio in pista. Pioggia di eventi

Il Natale a Bondeno,di iniziative. Domani in piazza Garibaldi ’La Magia di Babbo Natale’, alle 15.30 con la musica del coro Sorridi con Noi, l’arrivo di Babbo Natale, la gastronomia, musica e fuochi d’artificio. Al mattino il Mercato Contadino dei Sapori Matildei in viale della Repubblica e, dalle 9 a Scortichino, ‘A Dasfem al, la maccheronata alle 13 e la vendita pomeridiana degli insaccati con ricavato alla Filarmonica Verdi di Scortichino. L’evento è organizzato dalla Filarmonica con Pro Loco di Scortichino e Dal Mister Pub. Alle 14di Natale di pattinaggio nella palestra Bonini (Bihac). Alle 15 presso la pinacoteca Cattabriga, il laboratorio per bambini ’Aspettando Babbo Natale. Alle 20.30, nella Sala 2000, festa di Natale delle medie, con musica e cibo.