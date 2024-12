Croazia attacco in scuola Muore bimba

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.15 In unaprimaria di Zagabria, in, un ragazzo ha aggredito con un coltello una maestra e alcuni alunni. Una bambina è morta e la maestra è ricoverata in gravissime condizioni. L'aggressore, un diciannovenne, è stato arrestato. Il giovane è entrato nellae si è diretto nella prima classe che ha trovato, colpendo gli alunni. Il primo ministro croato Plenkovic si dice "sconvolto" per l'accaduto. La polizia lavora per accertare dinamica e movente.