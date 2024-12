Lapresse.it - Croazia, aggressione con coltello a scuola: morta bambina di sette anni

Unadidurante un’avvenuta questa mattina in unadi Zagabria, in. Il presunto responsabile, uno studente armato di, ha ferito anche un insegnante e altri cinque alunni.in unain, arrestato un ragazzoIl fatto è avvenuto in un istituto del quartiere Precko. Le autorità hanno descritto l’aggressore come un “giovane uomo” ed è stato arrestato. La ministra della Salute croata, Irena Hristic, ha dichiarato che aveva più di 18. Secondo i media croati, invece, il giovane ne ha 19. La ricostruzione dei fattiL’emittente di Stato HRT ha riportato che l’aggressore è entrato nellae si è diretto direttamente nella prima classe che ha trovato, attaccando gli alunni.Premier Plenkovic: “Sono sconvolto”Il primo ministro Andrej Plenkovic, all’inizio della seduta di governo, si è detto “sconvolto” per l’attacco e ha aggiunto che le autorità stanno ancora lavorando per determinare esattamente cosa sia successo.