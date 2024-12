Quotidiano.net - Crisi automobilistica in Italia: Stellantis e la sfida della transizione energetica

Ladel settore automobilistico inne contiene in realtà due. La prima accomuna tutto l’automotive europeo. La seconda è piùna, e più profonda, perché legata al tracollo delle vendite e alle scelte di delocalizzazione di, oltre che alle difficoltà dei marchi tedeschi.è la prima emergenza. E con l’obiettivo di rilanciare la produzione e proteggere l’occupazione, negli stabilimenti dell’azienda e nelle filierecomponentistica, è urgente che il governo intervenga. Se da un lato è necessario esigere garanzie sul mantenimentoproduzione e dell’occupazione in, dall’altro lo è che il governo ritiri il taglio del Fondo automotive – 4,6 miliardi destinati ad accompagnare ladel settore – e che queste risorse siano utilizzate anche per avviare una serie di contratti di sviluppo: strumento già rodato e riconosciuto dall’Europa, da dedicare qui al co-finanziamento di progetti di innovazione nei diversi stabilimenti di, coinvolgendo la filiera, vincolati all’impegno a consolidare o incrementare l’organico.