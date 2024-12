Genovatoday.it - Cremonese-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Semplici per invertire il trend

Leggi su Genovatoday.it

Terza gara in una settimana per ladi Leonardo. Dopo il pareggio a reti bianche contro lo Spezia e la sconfitta 4-1 in Coppa Italia contro la Roma il nuovo allenatore cerca il primo successo nella difficile trasferta di Cremona, per cercare di mettere in sicurezza una.