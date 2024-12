Liberoquotidiano.it - "Così alzo le ballerine". Friedman fa una mossa di Taekwondo a Parenzo: gelo in studio | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Anche a L'aria che tira si sta cominciando a sentire il clima natalizio. Nonostante la giornata di oggi, venerdì 20 dicembre, sia piena di impegni importanti - manovra e processo Open Arms su tutti - negli studi televisivi di La7 c'è anche spazio per un po' di leggerezza. E in questo Davidnon ha rivali. Del resto lui, insieme al suo solidale Giuseppe Cruciani, conduce dal lunedì al venerdì il programma "leggero" per antonomasia: La Zanzara. Ospiti di David, Maurizio Gasparri, Maurizio Molinari e Alan. Il giornalista americano, su richiesta dello stesso conduttore, ha mostrato a tutti i telespettatori di L'aria che tira, unadi arti marziali che di recente ha imparato., infatti, è esperto nelle arti del. "Hai detto che fai anche allenamenti di- ha commentato-.