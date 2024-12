Riminitoday.it - Coppa Italia Serie C, il Rimini affronterà il Trapani in semifinale: al Neri la gara di ritorno

Leggi su Riminitoday.it

Ililnelle semifinali diC. Il sorteggio è stato effettuato oggi, 20 dicembre, da Enrico Chiesa in diretta Sky. Si giocano andata e: la primaè in programma in Sicilia mercoledì 22 gennaio, ilin Romagna mercoledì 12 febbraio.