Sport.quotidiano.net - Coppa Italia. Livorno eliminato. Sconfitta in casa con il Guidonia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ilha salutato la: nei quarti di finale della competizione, la squadra di Indiani è uscitadall’Ardenza, battuta dal: 2-3 il risultato finale. Adesso i labronici, già campioni d’inverno, potranno concentrarsi soltanto sul campionato (domenica chiuderanno il girone di andata e il 2024 incontro il Figline). Nelle altre gare la Lavagnese ha battuto 1-2 il Piacenza, il Ravenna si è imposto sul Cjarlins Muzane ai calci di rigore 7-6 (2-2 al 90’), il Martina ha avuto la meglio, 1-0, sull’Enna. Le semifinali sono in programma il 12 febbraio (l’andata) e il 26 febbraio (il ritorno). Andranno in scena le sfide Martina-e Lavagnese-Ravenna. La finale è invece in calendario il 19 marzo (l’andata) e 2 aprile (il ritorno). Intanto il Montevarchi, dopo l’esonero dell’ex Siena Nico Lelli ha scelto il suo nuovo allenatore: si tratta di Atos Rigucci, ex Badesse, che proprio con l’Aquila ha centrato il doppio salto dalla Promozione alla D.