Coppa Italia l' Inter batte l' Udinese e accede ai quarti

AGI - Tutto facile per l'di Simone Inzaghi: i nerazzurri vincono 2-0 contro l'e strappano il pass per idi finale dove sfideranno la Lazio. Decisive le reti di Arnautovic ed Asllani, i bianconeri - dopo un buon inizio - non sono riusciti a impensierire i padroni di casa, finisce dunque il percorso inper i friulani dopo aver eliminato Avellino e Salernitana. Inzaghi ha fatto rifiatare i titolari mandando in campo un'sperimentale e la coppia d'attacco formata da Taremi e Arnautovic. L'ha risposto con un modulo identico, con Lucca unica punta e l'ex Sanchez a supporto. La prima azione pericolosa è stata quella di Ekkelenkamp, il tiro del centrocampista bianconero è terminato di poco sul fondo. Al 5' Arnautovic ha conquistato un calcio di rigore per un fallo di mano di Kabasele, ma dopo una revisione al Var Massimi ha cambiato la decisione annullando il penalty.