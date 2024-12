Ilnapolista.it - Conte: «Quando un calciatore mi viene a chiedere: “perché non gioco?”. La mia risposta è “perché voglio vincere”»

L’allenatore del Napoli, Antonio, ha risposto in conferenza stampa a una domanda su Rafa Marin. Il difensore centrale non sta trovando molto spezio in questa stazione in azzurro. Maassicura sulla sua crescita, gli manca ancora qualcosa per poter giocare in campo con la maglia azzurra.: «Rafa Marin sta crescendo. Io se faccio delle scelte, non è per simpatia»Antoniosu Rafa Marin:«Sta crescendo. Io se faccio delle scelte, non per simpatia. Io cerco di fare scelte migliori per noi. Lo stessounti: “misternon?”. La miaè “”. Io me la sono sempre dovuta sudare la pagnotta, per giocare. Per me in questo momento Jesus è la soluzione migliore per noi. Ne sono sicuro al 100%».Napoli in trattativa con il Lecce per Luis Hasa, si lavora con il Lecce per inserire Zerbin o Rafa Marin (Di Marzio)Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, il Napoli è in trattativa con il Lecce per uno scambio di giocatori che però non riguarda un difensore.