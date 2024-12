Unlimitednews.it - Conte “Kvara verrà con noi, coi miei posso andare in guerra”

Leggi su Unlimitednews.it

NAPOLI (ITALPRESS) – “ha ripreso ad allenarsi,con noi. E’ a disposizione, sarà un recupero importante. Neres? E’ cresciuto tanto rispetto a quando è arrivato, è più coinvolto nella squadra. Ha capito che noi abbiamo bisogno di calciatori che non siano mai passivi in una fase. Oggi il calcio moderno prevede il coinvolgimento di tutti i calciatori, mi dà una doppia alternativa sia a destra che a sinistra. Diciamo che siamo moltonti in quella zona del campo”. Lo ha dichiarato Antonionella conferenza stampa di presentazione di Genoa-Napoli in programma domani pomeriggio al Ferraris. “Dove possiamo arrivare? Non esistono scorciatoie, come ho già detto. Possiamo abbreviare il tutto con il lavoro ma non esistono certezze. Sarebbe un successo effimero con le scorciatoie.