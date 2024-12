Ildifforme.it - Consiglio Europa, La Russa ammonito: “Ddl Sicurezza restringe i diritti”

Leggi su Ildifforme.it

In una lettera indirizzata al Presidente del Senato Italiano, il Commissario per iUmani deld'ha espresso preoccupazione per il ddl2024L'articolo, La: “Ddl” proviene da Il Difforme.