Concorso docenti PNRR2 | hai una certificazione linguistica? Controlla se è valida FAQ Ministero

Leggi su Orizzontescuola.it

Concorsi scuola: sia per il bando della scuola secondaria DDG n. 3059/2024 che per il bando della scuola di infanzia e primaria ilha rilasciato delle FAQ utili per la compilazione della domanda, che deve essere presentata entro il 30 dicembre ore 23:59. L'articolo: hai unase è. FAQ