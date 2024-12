Ilrestodelcarlino.it - Concerto di Natale: il saluto al maestro Casali

La Corale di Bellaria Igea Marina, e l’intera platea del Teatro Astra, domani sera neldiringrazieranno e applaudiranno ilche ha diretto e cofondato l’enseblme fin dalla sua nascita, nel 1981, 43 anni fa. Gilbertopasserà idealmente il testimone, la ’bacchetta’, a Giada Bastoni, che già nei mesi scorsi si è più volte cimentata alla direzione. Una realtà artistica, la Corale, che si è rapidamente affermata, sia sul territorio che in tante tourné in varie regioni italiane e all’estero, esibendosi in una vasto repertorio. Punto fermo del quale da sempre sono le cante popolari d’autore della Romagna, un patrimonio prezioso delle tradizioni culturali, dell’identità e della memoria. Nel ’di domani (ingresso a offerta libera, incasso agli alluvionati dell’Emilia Romagna)e la Bastoni si alterneranno sul (simbolico) podio.