Bolognatoday.it - Concerto di Natale dei Servi: una tradizione per augurare Buone Feste alla città

Leggi su Bolognatoday.it

La festività delè sicuramente quella più cara al culto popolare in ogni parte del mondo ed ildideivuol rappresentare non solo la ricorrenza di un evento, che, come dasi ripete ogni anno per, ma la condivisione dello.