Milanotoday.it - Concerti alla Maura ancora per 2 anni, poi stop: "Ci sarà l'Arena Santa Giulia"

Leggi su Milanotoday.it

Anche nel 2025 e nel 2026 ci sarannopistadi via Lampugnano, perché ormai sono stati programmati. Ma in prospettiva non dovrebbero più esserci, anche perché, oltre al nuovo stadio di Milan e Inter,a disposizione l'con circa 16mila posti. Lo ha detto.