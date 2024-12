Liberoquotidiano.it - Comunicato Stampa congiunto Farmindustria Egualia sull'applicazione in Italia del regolamento Ue in materia di tracciatura europea dei medicinali

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Adnkronos) - Oltre alla beffa, il danno, sia per l'industria farmaceutica, che è leva strategica del Paese, sia per la salute dei cittadini Roma, 20 dicembre 2024 – Le aziende farmaceutiche, già colpite da una Legge di Bilancio che rappresenta una “mazzata” per la sua competitività, hanno appreso – leggendo laspecializzata – che l'delUEa “dei”, le obbligherebbe ad adottare nei loro complessi processi industriali, dal 9 febbraio 2025, alcune disposizioni di cui a oggi non sono note nemmeno le specifiche tecniche. Disposizioni che richiederebbero passaggi amministrativi e autorizzazioni ancora non chiari.edsegnalano la gravità estrema di questa situazione surreale.Nei testi circolati mancherebbero elementi ovvi come il necessario periodo di transizione di almeno 24 mesi per gli adempimenti richiesti alle aziende e come la certezza di poter continuare ad operare secondo gli standard oggi vigenti per un periodo atto ad aggiornare le proprie procedure.