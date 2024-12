Anteprima24.it - Comune di Napoli, debito ridotto di oltre 1 miliardo

Tempo di lettura: 2 minutiE’ stata approvata in Giunta, su proposta dell’assessore al Bilancio Pierpaolo Baretta, la delibera del bilancio di previsione triennale 2025/2027. “Per la prima volta il Bilancio è stato approvato in Giunta entro dicembre e sarà portato in Consiglio in tempi brevissimi nonostante la proroga di due mesi approvata dal Governo”, si rileva dal. Il dato più significativo è la riduzione deldel(Disavanzo piùfinanziario) di 1.074 milioni di euro che fanno scendere ilcomplessivo sotto i 5 miliardi di euro ereditati. L’obiettivo del prossimo bilancio triennale è di recuperare altri 562 milioni di disavanzo e 600 milioni difinanziario.“Tutto questo senza aumentare le tasse tranne lo 0,2 di addizionale Irpef, ma al tempo stesso con una manovra di circa 11,5 milioni a favore delle famiglie con reddito basso”.