Ecodibergamo.it - Chiude la passerella di Boccaleone, il 5 gennaio interruzione del traffico ferroviario

I LAVORI. Lapedonale tra via Rovelli e via Rosa a Bergamo verrà demolita e ilsulla linea Bergamo-Brescia sarà interrotto per l’intera giornata di domenica 5