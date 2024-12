Fanpage.it - Chi c’è dietro il video fake dove Teo Mammucari abbraccia Francesca Fagnani: la storia di Eman Rus

Leggi su Fanpage.it

Negli ultimi giorni ha iniziato a circolare unsui social. Una dopo l'altra arrivano sullo schermo diverse coppie di persone note per non avere un rapporto esattamente sereno, come Matteo Salvini e Ghali o Fedez e Selvaggia Lucarelli. Hanno tutte i maglioni natalizi, sino e sorridono. Ilè falso ed è stato creato dall'artista digitaleRus.