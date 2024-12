Quotidiano.net - Certificazione parità di genere . Pfizer centra di nuovo l’obiettivo

ottiene per il secondo anno consecutivo laper ladi. L’azienda supera con esito positivo l’audit di sorveglianza annuale sul mantenimento della. Si tratta di un riconoscimento che testimonia la capacità di aver adottato negli anni misure concrete per favorire un ambiente lavorativo rispettoso delle pari opportunità. La casa farmaceutica si contraddistingue dunque per equità e inclusione, volte a favorire il benessere aziendale. Nel 2024, diverse sono state le iniziative interne di, come il corso obbligatorio per tutti i dipendenti dal titolo #Tolleranzazero alle molestie: insieme in azienda con rispetto, per combattere le molestie e promuovere una cultura del rispetto. In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, è stata lanciata la campagna #StandWithHer, che ha invitato gli uomini ad appuntarsi un fiocco bianco come simbolo condiviso contro la violenza di