Ilgiorno.it - Centri di formazione trattati come indirizzi di serie B: "Per chi li frequenta non sono previsti contributi"

Leggi su Ilgiorno.it

Cfp scuole diB? Dote scuole non per tutti. Il buono scuola di Regione Lombardia è rivolto agli studenti cheno le scuole paritarie e/o statali con retta di iscrizione e frequenza, dalla scuola primaria fino al quinto anno della secondaria di II grado. ma è precluso agli studenti che decidono dire i Cfp. Così quando gli studenti finita la terza media scelgono la scuola per cuochi, meccanici, estetisti, moda, (oggi cipercorsi che portano alla maturità e aprono la strada all’università) non posusufruire del bonus. "Ho fatto tutta la pratica, ma non riuscivo a trovare nell’elenco il Cfp di mia figlia, ho chiesto alla scuola il codice meccanograficorichiesto dal sito, ma niente. Alla fine mi è stato detto dalla Regione che il bonus non è per gli studenti del Cfp.