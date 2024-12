Milleunadonna.it - Caso Tony Effe, lo sfogo durissimo di Luxuria contro chi lo difende. Che cosa dicono i testi delle canzoni

Leggi su Milleunadonna.it

In tanti, ma soprattutto in tante (ed è questo che stupisce) si schierano dalla parte didopo che il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ha deciso di non farlo cantare a Capodanno a causa del sessismo e della violenza di genere contenuta neisue. Un verso su tutti per esempio recita: “Mi dici che sono.