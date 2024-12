Lapresse.it - Caso Santanchè: ministra indagata per bancarotta Ki Group

Milano, 20 dic. (LaPresse) – Ladel Turismo, Daniela Santanché, èdalla Procura di Milano perfraudolenta per il fallimento della Kisrl, società del biofood guidata dalla senatrice di Fratelli d’Italia fino al 2021. E’ quanto emerge – come anticipato da La Stampa – dalla proroga di indagini notificata allail 19 novembre e disposta dal gip di Milano Tiziana Gueli il 18 novembre su richiesta dei pubblici ministeri Marina Gravina, Luigi Luzi con l’aggiunto Roberto Pellicano. Consono indagati anche l’ex compagno Giovanni Canio Mazzaro, Michele Mazzaro, Antonino Schemoz, Stefano Crespi e Filippo Rolando. Le contestazione della Procura riguardano solo il crac di Kisrl, per cui il tribunale fallimentare di Milano ha aperto la liquidazione giudiziale a gennaio 2024, e non le vicende riguardanti Bioera (dichiarata fallita poche settimane fa) e Kiholding (su cui pende una richiesta di fallimento della Procura e dell’Agenzia delle Entrate).