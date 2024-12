Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Belahyane sotto osservazione: cosa filtra da Casa Milan

Come scrive 'Tuttosport' in edicola questa mattina, il, contro il Verona, osserverà anche Reda. Il 20enne centrocampista marocchino è entrato da tempo nelle mire rossonere e del dt Moncada. Da, scrive il quotidiano, fanno sapere di essere a posto così, che si attende il rientro a pieno regime di Bennacer che però sarà pronto proprio a gennaio dopo quattro mesi di inattività per la lesione al gemello mediale del polpaccio destro che ha necessitato il 16 settembre di un intervento chirurgico.sarebbe uno dei giocatori tenutiper il. Ilavrebbe in testa Samuele Ricci per l'estate. Ma l’azzurro non si muoverà a gennaio e potrebbe costare non meno di 30 milioni di euro. Il target potrebbe essere sui 15-20 milioni erientra in questo range.