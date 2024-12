Lecceprima.it - Calciomercato: marcatore, terzino ed esterno offensivo per quadrare la rosa

Leggi su Lecceprima.it

LECCE – Doppia conferenza in casa Lecce: terminata quella, consueta, della vigilia da parte del tecnico – domani è in programma la partita con la Lazio -, ha preso il via la seconda, con il direttore dell’area tecnica, Pantaleo Corvino e il direttore sportivo, Stefano Trinchera.L’intenzione.