Calcionews24.com - Calabria Milan, addio ormai scritto: un club di Serie A ci prova per il difensore, contatti in corso

Leggi su Calcionews24.com

, l’sembra certo: undiA ciper ilrossonero,inDavidee ilsono sempre più destinati a dirsi. Il capitano erossonero è in scadenza di contratto nel prossimo giugno 2025. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà via X è considerato un calciatore in uscita e quindi sul mercato. Non .