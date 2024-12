Lanazione.it - Brugnato Regali a prezzi ridotti ’Vip sale’ al 5 Terre Outlet Village

di Natale aal, grazie ai Vip Sales, che permetteranno di fare acquisti dal 20 dicembre al 3 gennaio con il 30% di sconto sul prezzo già praticato ai possessori di Vip Card (la lista di negozi aderenti è consultabile nella sezione dedicata del sito del centro); la carta potrà esser sottoscritta gratuitamente in loco. E continuano le iniziative per i clienti: sono disponibili le gift card da 10, 25 e 50 euro e si potrà partecipare, con una spesa minima di 100 euro, al concorso "Fai shopping e vinci uno smartphone" che mette in palio cinque IPhone 16 fino al 31 gennaio 2025. Inoltre, i fan dei motori, potranno ammirare e fare dei test drive con l’ultimo modello di Omoda 5, suv di Omoda e Jaecoo, in mostra. Ilnel periodo delle Feste sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20, ad esclusione del 25 dicembre e del 1° gennaio.