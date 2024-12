Napolitoday.it - Brindisi del 24 e 31 dicembre, arrivano le decisioni del Comune: i divieti previsti a Napoli

Leggi su Napolitoday.it

Per garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dei festeggiamenti per la “Vigilia di Natale” e la “Vigilia di Capodanno”, ildiha istituito il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida.