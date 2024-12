Quotidiano.net - Borse europee deboli a metà seduta, Francoforte guida i ribassi

Leggi su Quotidiano.net

I mercati azionari del Vecchio continente approcciano la boa disempre: la Borsa peggiore è quella diche cede l'1,3%, con Amsterdam in calo dell'1,2%. Milano, Londra e Parigi perdono oltre un punto percentuale, mentre Madrid prova a tenere ma viaggia comunque in calo dello 0,6%. Calmo lo spread Btp-Bund a 118 punti. Euro solido a quota 1,038 contro il dollaro. I listini azionari attendono soprattutto l'avvio di Wall street, i cui futures sono negativi nel cosiddetto 'giorno delle quattro streghe', quando scadono contemporaneamente con importi stellari futures e opzioni sia su indici sia su azioni. Nel settore dell'energia gas sempre in rialzo dell'1% sopra i 43 euro al Megawattora, mentre il petrolio è in calo di oltre due punti percentuali sotto i 69 dollari al barile.