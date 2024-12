Quotidiano.net - Borsa: Milano riduce il calo, Dow Jones e Nasdaq in rialzo

Leggi su Quotidiano.net

Svanisce l'effetto delle '4 streghe' sui vari listini dia circa un'ora dalla chiusura in Europa.ilallo 0,2% e fanno più o meno altrettanto Madrid (-0,09%), Londra (-0,22%) e Parigi (-0,34%). Debole Francoforte (-0,7%), mentre a New York imboccano la via delsia il Dow, sia il(+0,7% entrambi). In ribasso a 116,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi con il rendimento annuo italiano in riduzione di 2,9 punti al 3,44% e quello tedesco di 2 punti al 2,28%. Dimezza ildel greggio (Wti -0,5% a 69,03 dollari al barile), mentre accelera il gas naturale ad Amsterdam, (+1,57% a 43,74 euro) all'indomani del rifiuto del presidente Ucraino Volodymyr Zelensky di rinnovare l'accordo con la Russia per le forniture all'Europa Centrale.