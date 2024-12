Salernotoday.it - Blue Tongue, Coldiretti Campania lancia l’allarme: denunce per i veterinari che nascondono i decessi

Leggi su Salernotoday.it

E' in arrivo un Numero Verde Regionale per segnalare i capi degli ovini e dei caprini deceduti in quanto infetti dal famigerato morbo della lingua blu. E' questa solo una delle soluzioni suggerite durante l’incontro all’assessorato all’Agricoltura della Regione. Intorno al tavolo.