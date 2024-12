Oasport.it - Biathlon, Hannah Auchentaller in top10 a Le Grand Bornard: “Non me l’aspettavo, mi sentivo stanca”

30 su 30.si conferma infallibile al poligono anche nella terza Sprint stagionale e conquista un prezioso nono posto sulle nevi di Le, centrando il miglior risultato individuale della carriera nella Coppa del Mondo di. Un risultato di alto livello per la giovane altoatesina, in passato mai tra le prime 10 in una competizione del circuito maggiore., grazie ad una prova senza errori al tiro e ad un buon passo sugli sci, è stata la migliore delle italiane al traguardo chiudendo con un distacco di 44? dalla vincitrice odierna Justine Braisaz-Bouchet. La 23enne di Anterselva si è guadagnata una posizione di partenza estremamente interessante in vista dell’inseguimento di domani, con l’obiettivo di sparare bene e stabilizzarsi possibilmente nella top15.