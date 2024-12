Casertanews.it - "Bar Tales", serie a episodi al Teatro Civico 14

Leggi su Casertanews.it

Dal 21 al 29 dicembre, il14 di Caserta apre le porte del suo bar, trasformandolo in un palcoscenico per Bar, unateatrale aideata da Ilaria Delli Paoli. La nuova produzione Mutamenti/14 vedrà in scena, per il primoo scritto da Antimo.