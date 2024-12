Avellinotoday.it - Banda delle “marmotte” in manette: oltre 80 furti aggravati con esplosivi nel mirino degli inquirenti

Leggi su Avellinotoday.it

I Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia hanno eseguito la misura coercitiva, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari di Foggia, della custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 indagati, accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata ai