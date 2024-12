Lanazione.it - Baldassarri nuovo responsabile alle relazioni esterne

Il Pistoia Basket aggiunge un’altra figura all’interno dello staff dirigenziale. Si tratta del consigliere Darioche da oggi assume l’incarico didelledi Estra Pistoia Basket 2000. Nelruolo,si occuperà di sviluppare e consolidare i rapporti con media, tifosi e tutti glia altri interlocutori rilevanti, contribuendo a rafforzare l’immagine e la presenza della società., visto il momento delicato, avrà il suo bel da fare nel consolidare e sviluppare i rapporti soprattutto con i tifosi che in questo momento sono se non pari, rasenti allo zero. Diciamo che si trova in mano una patata bollente da gestire visto che ad oggi il rapporto con i tifosi è la prima situazione da dover risolvere ed anche la più importante.