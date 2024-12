Fanpage.it - Bagarre alla Camera, Donno (M5s) sventola banconote e urla al governo: “Prendetevi pure questi”

"Volete più soldi? Prendetevi anche questi e compratevi delle maschere per nascondervi dvergogna", così il 5s Leonardosi è rivolto ai banchi del, lanciando delle, durante il suo intervento in Aula sulla questione dell'aumento degli stipendi per i ministri non eletti.