Genovatoday.it - Babbo Natale regala dolci ai più piccoli al Winter Park Genova

Leggi su Genovatoday.it

Prosegue il calendario di eventi collaterali delche, fino a domenica 19 gennaio 2025, porta più di 100 attrazioni per grandi e piccini a Ponte Parodi. Il prossimo evento è in programma martedì 24 dicembre 2024 (ore 15) in compagnia di, che girerà per il parco.