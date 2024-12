Lapresse.it - Auto investe persone a mercatino Natale di Magdeburgo

(LaPresse) – Almeno 11sono morte a, in Germania, dove un’si è lanciata sulla folla travolgendo i passanti, sono morte almeno undici. Secondo i soccorritori, nell’attacco sono rimaste ferite dalle 60 alle 80. L’uomo che si è lanciato con la suasulla folla sarebbe un cittadino dell’Arabia Saudita nato nel 1974. Lo riporta Welt citando ambienti della sicurezza. Secondo le informazioni, l’uomo, avrebbe noleggiato un’e l’avrebbe portata aldi. Secondo Welt sul sedile del passeggero è stato trovato un bagaglio. Non è chiaro se all’interno possa esserci un ordigno esplosivo. Lerità non hanno ancora escluso questo scenario. La polizia sta anche verificando se il conducente abbia agito da solo. L’con cui l’aggressore si è lanciato tra la folla “almeno 400 metri sopra ildi” era ancora sul posto, ha detto un portavoce della polizia