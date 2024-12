Padovaoggi.it - Auto che sfrecciano come missili: arrivano i controlli preventivi

Leggi su Padovaoggi.it

Sono iniziati in maniera costante ida parte della Polizia locale di Saonara, insieme alle pattuglie del comando integrato, per il rispetto dei limiti di velocità in via Brentasecca, una delle arterie più trafficate del territorio saonarese. A seguito di diverse segnalazioni da parte.