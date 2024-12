Casertanews.it - Auto a gas scoppia in strada, conducente ustionato e ricoverato in ospedale

Leggi su Casertanews.it

Dalle 17 di oggi una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta è impegnata in via Forche Caudine, nel comune di Maddaloni, per un incendio di un'mobile con impianto a gas. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato il veicolo che, per cause da.