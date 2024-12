Iltempo.it - Assolto Salvini, Gasparri: Si vergognino Pd e M5s che non ritennero Salvini innocente per faziosità

Leggi su Iltempo.it

(Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2024 "Da presidente della Giunta delle immunità del Senato, dissi cheera. Proposi questo ai senatori, ma col voto di Pd e grillini si bocciò quella proposta. Andarono contro la verità e la Costituzione per. Si. Solidarietà ae a chi come me, lo propose come." Così il senatore di Forza Italia, Maurizioin un video messaggio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev