Ilrestodelcarlino.it - Associazione Stampa Forlì-Cesena, incontro alle Cucine popolari

Ledihanno ospitato la cena degli auguri natalizi dell’, aderente al sindacato dei giornalisti Fnsi. All’iniziativa, che ha raccolto una quarantina di giornalisti forlivesi eti, è intervenuto anche il sindaco Enzo Lattuca che nel suo saluto ha ribadito i principi della libertà die del pluralismo dell’informazione, con la necessità del sostegno pubblico all’informazione di qualità in particolar modo in ambito locale, per garantire una voce autonoma del territorio. Il presidente dell’Aser Paolo Amadasi e il segretario nazionale aggiunto Matteo Naccari hanno portato il saluto dei vertici del sindaco di categoria. La serata è stata coordinata dal presidente dell’Mario Proli e ha visto come ospite il pittore Romano Buratti.