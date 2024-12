Anconatoday.it - Asili nido, rate azzerate per le famiglie con Isee più basso. Ecco i voucher per non dover attendere i rimborsi Inps

Leggi su Anconatoday.it

FALCONARA - La revisione delle rette degliapplicata dal Comune per questo anno scolastico ha favorito lecon reddito più: per quelle più in difficoltà l’iscrizione è sostanzialmente gratuita, mentre per leconfino a 18mila euro le tariffe sono diminuite.